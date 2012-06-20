Дизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка169 просмотров

Есть наброски по дизайну и по верстке. (архив html.rar)

А так же есть комментарии - html.txt

Нужно подпилить то, что в архиве согласно комментариям.

13 лет назад
yger
Юрий 
42 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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