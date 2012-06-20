Есть онлайн игра "Морской бой". Нужно придумать графику главной страницы, собственно фоновую картинку. А также сменить ту графику, которая в самой игре, сменить рисунки: караблики, море и т.д.
Дизайн сайта
Есть наброски по дизайну и по верстке. (архив html.rar)
А так же есть комментарии - html.txt
Нужно подпилить то, что в архиве согласно комментариям.
Заявки фрилансеров
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