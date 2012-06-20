Нужно переделать шаблон

Нужно найти шаблон под нужды ТЗ и переделать под наши нужды.

Структура сайта следующая

-главная- это страница чисто имиджевая, на которой должны быть фото

самих продуктов.... для визуального эффекта.....чтоб они сменялись

друг за другом -до 5 картинок

-про фирму

-продукция - 1. деревянные контейнеры

- 2. пластиковые ящики

- 3. биг беги

-галлерея

-контакты

Жду предложений по ценам и срокам.