Дизайн финансового сайта

Здравствуйте

Один из проектов нашей компании - Intelligent Negotiator - SaaS решение позволяющее пользователям погашать свои различные задолжности в онлайне, при помощи различных систем оплаты.

Пользователь входит, видит свои задолжности - счета.

Он может выбрать план оплат: платить сразу, или по частям, и система немного с ним "торгуется", предлагает различные варианты.

Человек может затем вводить свои платёжные данные в одной из платёжных систем, и смотреть статусы своих проплат, платёжки, итп.

В общем - всё такое.

Сейчас проект работает отлично, но выглядит очень сыро

Вот пример логин формы: https://jccsecurepayment.com/

Внутри всё так же страшно.

Я прикрепляю несколько скриншотов - это один и тот же сайт/скрипт, просто разные компании, разные шапки.

Нам нужен дизайнер, который помог бы сделать интерфейс простым, но стильным.

Ограничение1: шапка сайта будет меняться: то есть каждый наш клиент заливает свою шапку (логотип-картинка) и она ставится поверх нашего темплейта.

Ограничение2: нужно чтобы какие-то базовые стили можно было настраивать: например выбирать цвет фона или основного текста - для того чтобы наши клиенты могли хоть чуть-чуть подстроить интерфейс нашего инструмента под свой корпоративный стиль.

Возможно необходимы подобранные пиксельные иконки, какие-то тонкие пунктирчики, всё должно выглядеть солидно (как банковский счёт) но, одновременно, не сухо, а приятно и аккуратно.

Любые здравые идеи - приветствуются.

У нас ещё много дизайн-работы над множеством наших проектов, так что, если вы окажетесь хороши в этом проекте - вас ждёт достаточно много работы и в будущем. Мы ищем удалённого дизайнера, потому как такие задания возникают теперь достаточно часто.

Спасибо за внимание!