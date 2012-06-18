Изменение/дополнение дизайна hamam-teplo.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок152 просмотра

Здравствуйте!

Сайт http://hamam-teplo.ru/ посвящен отопительной системе турецких бань (хамамов).

Что следует изменить в дизайне чтобы сайт http://hamam-teplo.ru/ сразу же заинтересовывал человека?

Пишите сразу стоимость и сроки реализации ваших идей.

13 лет назад
vasutin2000
Андрей 
44 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
9 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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