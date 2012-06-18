Добрый день, Маргарита! Необходимо так же талантливо разработать дизайн для сайта юридических клиентов. Спасибо.
Шаблон для Битрикс
Нарисовали PSD макет для интернет-магазина igrotrec.ru, теперь его нужно "натянуть" на сайт. То, что есть сейчас, можете посмотреть на сайте сами. Новая версия - в архиве - http://igrotrec.ru/igrotrec_jpeg.zip
Кроме "перевода" макета в html формат, нужно будет сделать следующие вещи:
1) Вывод информации о товарах (играх) через табы. Добавление неограниченного кол-ва таблов на странице товара через визуальный редактор. Каким образом это сделать - Ваш выбор. Но сделать так, чтобы редактору сайта было удобно добавлять информацию об игре вместе с табами.
2) Смена формата вывода товаров на главной: сейчас это уменьшенная стандартная коробка игры + под ней название и цена. Теперь нужно, чтобы выводилась вся информаци на картинке игры - загружается подготовленная картинка, на нее наносится слоями инфа о цене (при установке скидки на товар, выводить зачеркнутой старую цену) - пример - gamazavr.ru
3) На странице товара: вывод типа товара под ценой на странице товара через доп. поле, если не введено текст не выводится. Обычное текстовое поле.
4) Хлебные крошки - Главная не должно отображаться в крошках - начинать с рубрики
5) Шапка - весь "текст" - текстом, а не картинкой, + текст еще 9 причин - ссылка на страницу
6) На новостях выводятся в самом низу игры, к которым относится новость - сделать вывод игр картинками
7) Вывод картинок самых популярных товаров в сайдбаре - в свойствах товара должна быть галочка - если отмечено данное свойство - появляется поле - порядок вывода (какой по порядку в списке должна быть картинка игры) - картинка игры выводится в блоке. Разумеется, на картинку (как и на все другие) должна быть повешена ссылка на страницу товара.
8) выгодные уведомления - подписная форма, код взять из старой темы
9) На странице товара: Материалы об игре (выводятся новости, прикрепленные к данной игре) - сделать в виде функции, чтобы можно было в визуальном редакторе вручную поместить в выбранный таб или автоматически в таб Об игре (он будет везде).
10) если дата выхода игры ПОСЛЕ сегодняшней даты, автоматически ставится статус ПРЕДЗАКАЗ на игру, в день даты выхода игры статус ПРЕДЗАКАЗ снимается
В заявке пишите сроки и цену.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо внести поравки в две страницы интернет-магазина yokoko.com.ua и доработать несколько элементов согласно ТЗДизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
ОЧЕНЬ нужен дизайнер, умеющий работать в таком стиле: 1. http://www.behance.net/gallery/Event-Music-Website/3036027 2. http://www.lundgrenlindqvist.se/goteborgstryckeriet/ 3. http://www.lundgrenlindqvist.se/goteborg-nonstop/ Кандидатов прошу выслать ссылки на похожие работы. Всю остальную информацию обсудим с выбранным кандидатом.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Нужен срочно новый дизайн для сайта (кабельная промышленность). Ориентир на минимализм. Движок желательно WordPress. Главное сделать понятный каталог из продукции. Вся информация есть на старом сайте. Пример сайта: http://www.reka.fi/Дизайн сайтов46 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужен дизайн для сайта. Сайт блогового типа, тематика фиалки - цветы. Сайт нуждается в новом дизайне. http://violets.in/ Работа должна быть выполнена на хорошем уровне. Нравятся дизайны ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Разработка дизайна сайта для оператора связи и интернет провайдера. Разработать дизайн форума(скорее всего ipb) в стиле дизайна сайта. Разработка юзабилити личного кабинета пользователя.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо: - придумать и реализовать узноваемий логотип сайта - сделать дизайн главной страницы сайта и 5 второстипенних страниц - разработать дизайн для электронной рассилки Сайт ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
необходим дизайн главной и внутренней страницы для сайта биржи трафикаДизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется сделать 6 разных шапок, фонов кгопки на тему Off Road все что надо сделать сброшу образцы Оплата webmoney или бартер по работе для Вас Предложения: образцы работ ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Необходимо нарисовать и сверстать новый дизайн для сайта государственной организации. http://ofhouse.org.ua/ Приоритет студиям и фрилансерам из Одессы, Львова либо Харькова. Робота будет происходит ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт13 лет назад