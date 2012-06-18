Шаблон для Битрикс

Нарисовали PSD макет для интернет-магазина igrotrec.ru, теперь его нужно "натянуть" на сайт. То, что есть сейчас, можете посмотреть на сайте сами. Новая версия - в архиве - http://igrotrec.ru/igrotrec_jpeg.zip

Кроме "перевода" макета в html формат, нужно будет сделать следующие вещи:

1) Вывод информации о товарах (играх) через табы. Добавление неограниченного кол-ва таблов на странице товара через визуальный редактор. Каким образом это сделать - Ваш выбор. Но сделать так, чтобы редактору сайта было удобно добавлять информацию об игре вместе с табами.

2) Смена формата вывода товаров на главной: сейчас это уменьшенная стандартная коробка игры + под ней название и цена. Теперь нужно, чтобы выводилась вся информаци на картинке игры - загружается подготовленная картинка, на нее наносится слоями инфа о цене (при установке скидки на товар, выводить зачеркнутой старую цену) - пример - gamazavr.ru

3) На странице товара: вывод типа товара под ценой на странице товара через доп. поле, если не введено текст не выводится. Обычное текстовое поле.

4) Хлебные крошки - Главная не должно отображаться в крошках - начинать с рубрики

5) Шапка - весь "текст" - текстом, а не картинкой, + текст еще 9 причин - ссылка на страницу

6) На новостях выводятся в самом низу игры, к которым относится новость - сделать вывод игр картинками

7) Вывод картинок самых популярных товаров в сайдбаре - в свойствах товара должна быть галочка - если отмечено данное свойство - появляется поле - порядок вывода (какой по порядку в списке должна быть картинка игры) - картинка игры выводится в блоке. Разумеется, на картинку (как и на все другие) должна быть повешена ссылка на страницу товара.

8) выгодные уведомления - подписная форма, код взять из старой темы

9) На странице товара: Материалы об игре (выводятся новости, прикрепленные к данной игре) - сделать в виде функции, чтобы можно было в визуальном редакторе вручную поместить в выбранный таб или автоматически в таб Об игре (он будет везде).

10) если дата выхода игры ПОСЛЕ сегодняшней даты, автоматически ставится статус ПРЕДЗАКАЗ на игру, в день даты выхода игры статус ПРЕДЗАКАЗ снимается

В заявке пишите сроки и цену.