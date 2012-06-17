Редизайн сайта государственной организации

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок223 просмотра

Необходимо нарисовать и сверстать новый дизайн для сайта государственной организации.

http://ofhouse.org.ua/

Приоритет студиям и фрилансерам из Одессы, Львова либо Харькова.

Робота будет происходит на основе договора с юридическим лицом либо субъектом предпринимательской деятельности.

13 лет назад
berejant
Антон 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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