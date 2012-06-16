Необходим дизайн сайта

Нужно сделать редизайн старенького сайта. Всего будет 4 страницы. Главная и 3 страницы с контеном, совсем немного разные по структуре.

Дизайн нужен в стиле минимализм. Ищу исполнителя только с опытом и портфолио.

Сам сайт - bles[убрать]tki.com

Структура останется прежней. Работы по минимуму.