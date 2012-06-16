Необходим дизайн сайта

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок142 просмотра

Нужно сделать редизайн старенького сайта. Всего будет 4 страницы. Главная и 3 страницы с контеном, совсем немного разные по структуре.

Дизайн нужен в стиле минимализм. Ищу исполнителя только с опытом и портфолио.

Сам сайт - bles[убрать]tki.com

Структура останется прежней. Работы по минимуму.

13 лет назад
Vatokat
Костя 
34 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Artarina
Ирина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$300
3 дня

Заявки фрилансеров

Artarina
Ирина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад

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