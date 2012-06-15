Есть сайт, оказывающий помощь студентам в учебе.. www.helpstu.su Сейчас он работает на джумла, я хочу перенести его на друпал. Для начала хочу сменить дизайн на уникальный, разработанный с нуля.. не шаблонный. ...
Дизайн сайта журнала
Нужно нарисовать 3 страницы, 1 главную и 2 внутренние.
Макет главной:
https://docs.google.com/drawings/d/1BeoRE7miiT9IoVDhZhsWiiZVspZzI9dg8RR-qO1yO3I/edit
Макет блогов:
https://docs.google.com/drawings/d/1WW9PGgUlBd1fHU0XUqv7xTREsMeLzZfZg1SGjRA2PfQ/edit
Макет объявлений:
https://docs.google.com/drawings/d/1OExdSJzIJNFAPOTN0U0CfjX7xDIWcdyMwrKiK6TCONc/edit
Концепция ресурса в целом (для общего ознакомления):
https://docs.google.com/document/d/1o5eoh6lg50G3n6AjzKYwMlLCLXjWufdVcs09cPa0cpM/edit
По стилю клиенту нравятся эти работы:
a) http://www.lundgrenlindqvist.se/goteborgstryckeriet/
b) http://www.lundgrenlindqvist.se/goteborg-nonstop/
Примерно в такой же реализации и нужно выполнить дизайн.
От кандидатов жду:
1. Бюджет
2. Срок
3. Примеры работ (портфолио)
(Без этих параметров ответы сразу удаляю). Можно задавать уточняющие вопросы.
Оплата электронными деньгами.
Заявки фрилансеров
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