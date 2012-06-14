Дизайн сайта клининговых услуг

Заказ для разработки дизайн-макета сайта компании по уборке квартир (преимущественно) и офисов. Необходимо разработать макет сайта визитки, желательно в светлых тонах. Фон должен быть светлым (белым), если предложите более интересное решение — плюс. Прилагаю макет логотипа с примерами корпоративных цветов, которые обязательно должны присутствовать в концепции сайта. По возможности (как я представляю) вверху сайта должен быть 3D макет интерьера дома с человеком выполняющим работу согласно тематики сайта. Человек может быть одет в униформу с корпоративными расцветками, но не обязательно строго придерживаться этих цветов, они могут быть в более светлых оттенках, более пастельных. То же самое касается интерьера дома (стена и (или) диван и тд и тп) в корпоративных тонах. Как вариант, можно в стену вживить логотип компании. Обязательно макеты вкладок. Готов рассмотреть другие креативные решения.

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