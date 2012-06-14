Шапка для сайта

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Необходимо сделать шапку для сайта школы танцев.

Исполнителю будут высланы фотографии/рисунки, отражающие разные стили танца, и из силуэтов танцующих людей нужно сделать коллаж и скомпоновать в шапке. Чем больше стилей танца (т.е. силуэтов) будет отражено в шапке - тем лучше. Если какие-то фото не будут подходить под вашу задумку/видение целого, заменю их на другие.

Хотелось бы получить в итоге динамичную картинку.

Пожалуйста, назовите вашу цену и сроки и укажите, где можно посмотреть примеры Ваших работ.

Оплата WMR.