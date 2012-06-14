1.Есть мои наброски по дизайну, почти ничего рисовать не нужно, по скольку я указал сайты с которых можно перетянуть части дизайна. Поэтому работа не очень сложная 2. Я прикрепил к письму 4 своих макета ...
Шапка для сайта
Добрый день, уважаемые фрилансеры!
Необходимо сделать шапку для сайта школы танцев.
Исполнителю будут высланы фотографии/рисунки, отражающие разные стили танца, и из силуэтов танцующих людей нужно сделать коллаж и скомпоновать в шапке. Чем больше стилей танца (т.е. силуэтов) будет отражено в шапке - тем лучше. Если какие-то фото не будут подходить под вашу задумку/видение целого, заменю их на другие.
Хотелось бы получить в итоге динамичную картинку.
Пожалуйста, назовите вашу цену и сроки и укажите, где можно посмотреть примеры Ваших работ.
Оплата WMR.
Выбранный исполнитель
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