Макет сайта по аналогии

Добрый день. Имеем Joomla 1.5 Нужно сделать что бы внутрь материала можно вставлять было изображения с лайтбоксом. По 4 картинки на страницу. Ничего особенного в интерфейсе не нужно. Аналог вот такого нужно в итоге- ...