Макет сайта по аналогии

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен22 заявки189 просмотров

Нужен макет сайта в psd 2 страницы, главная и с игрой. Аналогично (блоки, расстановка) c девочки-играют.рф только для мальчиковой аудитории в песочно-солнечных цветах(т.к. для crotery.com)

13 лет назад
kakudaf
Павел 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

kak_radyga
Анна 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$75
3 дня
Отличный легкий и приятный дизайн. В будущем, явно, буду обращаться еще.
Сотрудничеством очень довольна. Задача была поставлена четко. Утверждение прошло мгновенно, оплата поступила в полном объёме. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

kak_radyga
Анна 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад

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