Небольшие правки дизайна

1. На странице http://babyguard.in.ua/about/ есть зеленая полоска и на ней надпись "О нас".

нужно зеленую полоску переделать в стрелочку как на http://donetsk.don.slando.ua/obyavlenie/3k-cheshka-donskoy-naprotiv-tserkvi-ID4xLLz.html#641a6f51;promoted;r:;s: (стрелочка будет направо направлена) и чтобы полоска растягивалась в зависимости от текста в заголовке

2. На сайте http://seat-vw.ru/ нужно в верхушке немного переделать - там где мелкие логотипы их увеличить и изменить надпись "Автозапчасти для иномарок".

По бюджету оцениваю 5$. По срокам реализации — 1 день. Оплата через вебмани.

Оставляйте свои заявки с оценками по бюджету и срокам.

P.S. Все общение через веблансер — не нужно разрывать icq, skype своими сообщениями.