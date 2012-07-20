ТЗ: http://vektorus.ru/images/tzv.pdf Рассматриваю только исполнителей, имеющих опыт и ссылки в портфолио на хорошо сделаные сайты на шопскрипте. (Если в тексте отклика укажете 3-4 ссылки на лучшие по вашему мнению работы - это ...
Небольшие правки дизайна
1. На странице http://babyguard.in.ua/about/ есть зеленая полоска и на ней надпись "О нас".
нужно зеленую полоску переделать в стрелочку как на http://donetsk.don.slando.ua/obyavlenie/3k-cheshka-donskoy-naprotiv-tserkvi-ID4xLLz.html#641a6f51;promoted;r:;s: (стрелочка будет направо направлена) и чтобы полоска растягивалась в зависимости от текста в заголовке
2. На сайте http://seat-vw.ru/ нужно в верхушке немного переделать - там где мелкие логотипы их увеличить и изменить надпись "Автозапчасти для иномарок".
По бюджету оцениваю 5$. По срокам реализации — 1 день. Оплата через вебмани.
Оставляйте свои заявки с оценками по бюджету и срокам.
P.S. Все общение через веблансер — не нужно разрывать icq, skype своими сообщениями.
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