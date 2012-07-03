Дизайн сайта жилого комплекса

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок173 просмотра

Нужна концепция до 15,00 - если коротко, то нужен оригинальны, не пресный. "продающий дизайн" .

сделать дизайн:

• Главная страница

• Стилевая страница

• Фотогалерея

бюджет 2000 р

13 лет назад
dober-alit
Евгений 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов

Выбранный исполнитель

Melvinidze
Денис 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$70
1 день
Доволен работой, быстро, качественно и недорого! Огромный плюс, что Денис всегда на связи !!!!
Спасибо! Всё оплачено!

Заявки фрилансеров

Melvinidze
Денис 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Редизайн + верстка (сайт на вебасист шопскрипт)

    $1100

    ТЗ: http://vektorus.ru/images/tzv.pdf Рассматриваю только исполнителей, имеющих опыт и ссылки в портфолио на хорошо сделаные сайты на шопскрипте. (Если в тексте отклика укажете 3-4 ссылки на лучшие по вашему мнению работы - это ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен дизайн сайта и лого

    $150

    Требуется сделать новый дизайн сайту и логотип, так же грамотно оформить контент на главной. Компания занимается заменой батарей отопления. Структуру сайта остается старая возможно с небольшими добавлениями, посмотреть ее можно здесь http://zamena-batarei.ru/. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта купонного сервиса

    Здравствуйте! Необходимо разработать дизайн сайта купонного сервиса (только дизайн) Примеры: kupikupon.ru и vigoda.ru Выбранному исполнителю передам ТЗ Срок предоставления главной страницы - 2 дня. Жду оценки стоимости бюджета.

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перерисовать форму заказа на сайте (косметика)

    $50

    Вкратце,есть форма заказа, сайт на джумле. Необходимо слегка перерисовать форму заказа на сайте . То,что нужно сделать, описано здесь. http://screencast.com/t/rWN9okwvZb7J По-русски говоря,необходимо поднять все то,что ниже формы заказа,кроме кнопки Submit.Кнопку перерисовать на ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта журнала

    Нужно нарисовать 3 страницы, 1 главную и 2 внутренние. Макет главной: https://docs.google.com/drawings/d/1BeoRE7miiT9IoVDhZhsWiiZVspZzI9dg8RR-qO1yO3I/edit Макет блогов: https://docs.google.com/drawings/d/1WW9PGgUlBd1fHU0XUqv7xTREsMeLzZfZg1SGjRA2PfQ/edit Макет объявлений: https://docs.google.com/drawings/d/1OExdSJzIJNFAPOTN0U0CfjX7xDIWcdyMwrKiK6TCONc/edit Концепция ресурса ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн свадебного сайта

    $50

    Переделать дизайн сайта http://www.salon-unost.com.ua/ В светлых тонах, гламурный. Шапка должна быть значительно меньше по высоте. 3 страницы - главная, категория, страница товара. Прикрепляю приблизительную схему главной

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн CMS Drupal 6

    $250

    Сайт в виде соц. сети на автомобильную тематику. Возможность украсить сайт Ajax и jQuery меню, кнопки, слайды и т.д. Необходимо выполнить в срок 14 дней. Жду ваших портфолио!

    AJAXDrupaljQuery
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад