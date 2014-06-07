Дизайн свадебного сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен21 заявка251 просмотр

Переделать дизайн сайта http://www.salon-unost.com.ua/

В светлых тонах, гламурный.

Шапка должна быть значительно меньше по высоте.

3 страницы - главная, категория, страница товара.

Прикрепляю приблизительную схему главной

13 лет назад
maxifast
46 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

nikavera
Вера 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
73 отзыва
13 лет назад
$50
2 дня
Все ок
Благодарю за сотрудничество. Оплата в полном объёме, без задержек.

Заявки фрилансеров

nikavera
Вера 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
73 отзыва
13 лет назад

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