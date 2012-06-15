Персонально для web-leonik (2)

$125
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка114 просмотров

Дизайн сайта.

13 лет назад
shabashim
Илья 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

web-leonik
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$125
3 дня
Грамотный и очень чуткий к пожеланиям исполнитель. Продолжаем сотрудничать :)
Оперативная связь, небольшое количество правок, оплата без задержек. Спасибо за очередной интересный проект :)

Заявки фрилансеров

web-leonik
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад