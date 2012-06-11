Редизайн существующего сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт41 заявка420 просмотров

Добрый день!

Редизай сайта NTT.by

Главная страница:

Сетка остается прежней

Шапка:

Новый логотип

Корпоративный рисунок

Фирменные цвета

Кнопки меню остаются прежними

Контентное поле:

Сетку оставляем

Название блоков оставляем

Меняем дизайн блоков и надписей

Футер:

Сделать меньше по высоте

Контент и меню оставляем

Дизайн в соответствии с новым фирменным стилем.

Возможно использование фотофона.

Остальные страницы на основе дизайна главной страницы:

Продукция:

Блоки и сетку оставляем

Дизайн меняем

Добавляем в главный контентный блок продукты и описание

Сервис:

Блоки и сетку оставляем

Дизайн меняем

Контакты:

Блоки и сетку оставляем

Дизайн меняем

Добавляем фото менеджеров

Прайс-лист:

Блоки и сетку оставляем

Дизайн меняем

13 лет назад
aPPaworLd
Федософф 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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