Исходники во вложение. Цвета не менять, менять шрифты, размеры, форму, иконки. Должно получиться похожее на исходное, но другое.
Дизайн для нескольких групп ВКонтакте
Необходимо создать дизайн для нескольких групп ВКонтакте. Присылайте ваши предложения с обязательной ссылкой на аналогичные работы.
Заявки фрилансеров
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