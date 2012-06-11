Подправить дизайн + добавить закрытый раздел

Блог: http://fxform.com

Нужно:

- добавить к блогу ( WP) закрытый раздел, где я сам мог бы прибавлять пользователей, давая им логин и пароль. И продлевать срок их доступа в раздел ежемесячно. Чтобы я видел, у кого когда заканчивается доступ. Чтобы была опция автоматической напоминалки, отправки е-мейла, к примеру. И возможность приёма платежей.

- улучшить дизайн. К примеру, убрать куда-нибудь или как-то уменьшить кнопки соцсетей, которые занимают дофига места. И повторяются по десять раз на главной.

Кое-что поменять в сайдбаре, а именно: вместо таблицы сделать красивый вход в закрытый раздел и какую-то картинку типа баннера насчёт моих скайп консультаций. Возможно, вместо формы подписки на рассылку сделать всплывающую панель, скажем, внизу. Это навскидку.

- почистить код, чтобы ускорить блог.

- закрыть большинство внешних ссылок, чтобы начать продвигать блог.

Примерно так.

Прошу прощения за длинноты, я не специталист.