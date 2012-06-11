Исходники во вложение. Цвета не менять, менять шрифты, размеры, форму, иконки. Должно получиться похожее на исходное, но другое.
Подправить дизайн + добавить закрытый раздел
Блог: http://fxform.com
Нужно:
- добавить к блогу ( WP) закрытый раздел, где я сам мог бы прибавлять пользователей, давая им логин и пароль. И продлевать срок их доступа в раздел ежемесячно. Чтобы я видел, у кого когда заканчивается доступ. Чтобы была опция автоматической напоминалки, отправки е-мейла, к примеру. И возможность приёма платежей.
- улучшить дизайн. К примеру, убрать куда-нибудь или как-то уменьшить кнопки соцсетей, которые занимают дофига места. И повторяются по десять раз на главной.
Кое-что поменять в сайдбаре, а именно: вместо таблицы сделать красивый вход в закрытый раздел и какую-то картинку типа баннера насчёт моих скайп консультаций. Возможно, вместо формы подписки на рассылку сделать всплывающую панель, скажем, внизу. Это навскидку.
- почистить код, чтобы ускорить блог.
- закрыть большинство внешних ссылок, чтобы начать продвигать блог.
Примерно так.
Прошу прощения за длинноты, я не специталист.
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