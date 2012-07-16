Добрый день, уважаемые дизайнеры. Необходимо создать яркие и тематичные дизайны для сайтов по продаже билетов на концерты(ТЗ-описание смотрите в подвале). Если ваше портфолио с качественными дизайнами нам подойдет, или ...
Доработка дизайна + верстка + программинг
Сейчас работаю над дизайном для сайта - Porsche Magazine. Новости, статьи, энциклопедия модельного ряда, технологий, действующие лица.
Ничего заоблачного, часть идей взята с проекта motor.ru
Но для первого варианта годится, я считаю.
Сайт мой, любительский и бюджеты не заоблачные.
Требуется доработать дизайн, сверстать и натянуть на движок.
Предположительно, ModX. Из всех бесплатных, что я просмотрел, мне показался самым логичным.
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Шаблон от 1000 до 1200 px по ширине.
Жду Ваших предложений. От Вас интерес к проекту, энтузиазм и ответственность, быть на связи, не пропадать, если не укладываетесь в установленный Вами срок - предупреждать.
Способ оплаты обсуждается с исполнителем.
Доп. 29x1, 29x2 - два варианта стилей для слайдера. В зависимости от светлого и темного фона.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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