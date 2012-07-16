Доработка дизайна + верстка + программинг

Сейчас работаю над дизайном для сайта - Porsche Magazine. Новости, статьи, энциклопедия модельного ряда, технологий, действующие лица.

Ничего заоблачного, часть идей взята с проекта motor.ru

Но для первого варианта годится, я считаю.

Сайт мой, любительский и бюджеты не заоблачные.

Требуется доработать дизайн, сверстать и натянуть на движок.

Предположительно, ModX. Из всех бесплатных, что я просмотрел, мне показался самым логичным.

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Шаблон от 1000 до 1200 px по ширине.

Жду Ваших предложений. От Вас интерес к проекту, энтузиазм и ответственность, быть на связи, не пропадать, если не укладываетесь в установленный Вами срок - предупреждать.

Способ оплаты обсуждается с исполнителем.

Доп. 29x1, 29x2 - два варианта стилей для слайдера. В зависимости от светлого и темного фона.