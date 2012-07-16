Доработка дизайна + верстка + программинг

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок153 просмотра

Сейчас работаю над дизайном для сайта - Porsche Magazine. Новости, статьи, энциклопедия модельного ряда, технологий, действующие лица.

Ничего заоблачного, часть идей взята с проекта motor.ru

Но для первого варианта годится, я считаю.

Сайт мой, любительский и бюджеты не заоблачные.

Требуется доработать дизайн, сверстать и натянуть на движок.

Предположительно, ModX. Из всех бесплатных, что я просмотрел, мне показался самым логичным.

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Шаблон от 1000 до 1200 px по ширине.

Жду Ваших предложений. От Вас интерес к проекту, энтузиазм и ответственность, быть на связи, не пропадать, если не укладываетесь в установленный Вами срок - предупреждать.

Способ оплаты обсуждается с исполнителем.

Доп. 29x1, 29x2 - два варианта стилей для слайдера. В зависимости от светлого и темного фона.

MODX
13 лет назад
Hershey
Андрей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$200
3 дня
Были некоторые уважительные причины для задержки в графике работ, но сейчас работа кипит. Каждый день Илья прорабатывает мои идеи и покорно следует прихотям в деталях, выводя наилучшую структуру сайта и общий облик для стартапа об автомобилях Porsche. Надеюсь и на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Все прошло успешно. Оплата во время

Заявки фрилансеров

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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