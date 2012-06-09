Пакетный заказ на дизайн 3-х сайтов (Театры-Part1)

Добрый день, уважаемые дизайнеры.

Необходимо создать яркие и тематичные дизайны для сайтов по продаже билетов в театры: Квартет И, Вахтангова и Моссовета(ТЗ-описание смотрите в подвале).

Если ваше портфолио с качественными дизайнами нам подойдет, или будет содержать похожие работы, то мы готовы в качестве гарантии за показ тестового дизайна сайта театра, по предоплате перевести вам 30$.

Просьба, оставлять заявки, только если вы действительно уверенны в своих силах, создавали аналогичные дизайны и сможете показать достойное качество вашей работы.

Основное ТЗ заказов на дизайн сайтов сателлитов.

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Необходимо создать дизайны сайтов для следующих театров:

Квартет И

Театр Вахтангова

Театр Моссовета

Дизайн сателлитов должен быть аналогичным как на нижеуказанном сайте, и макетов во вложении к заданию(7 файлов).

http://www.bilet-lenkom.ru/

Соответственно не прямое копирование, Используйте в работе расположение основных блоков и элементов.

Т.е. элементы покрупнее, не меньше, шрифты не мельчить, средние.

Телефон 888–88–88 желательно покрупнее. На Главной странице также отрисовать поля для формы заказа.

Структура сайта:

В верхнем меню ссылки:

Главная

Афиша театра

Репертуар

Билеты в театр

О театре

Оплата и Доставка

План зала и Адрес

В нижнем меню продублировать ссылки и телефон 888–88–88

Постраничная отрисовка (4 макета):

Главная (уникальный дизайн) предстоящий спектакль, анонс событий, новостной раздел.

Афиша театра (уникальный дизайн) расписание спектаклей.

Репертуар (уникальный дизайн) придерживаясь общей стилистики нашего сайта возьмите за образец структуру репертуара большого театра - http://www.bolshoi.ru/performances/.

Билеты в театр (уникальный дизайн) она же форма заказа.

В пример посмотрите вложенные файлы, но не следует полностью копировать их, мы же все-таки хотим получить оригинальное дизайнерское решение, учитывайте юзабилити сайта, нужен удобный и понятный дизайн.

Доработайте сайт в плане фона: наложите текстуру или тематический узор, чтоб сайты не были аскетичным, оживите их используя фон.

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Обязательно указывайте Вашу цену и сроки!!!

Внимание!!!

Заявки без даже приблизительной цены и сроков рассматриваться не будут!!!