Добрый день, уважаемые дизайнеры. Необходимо создать яркие и тематичные дизайны для сайтов по продаже билетов на концерты(ТЗ-описание смотрите в подвале). Если ваше портфолио с качественными дизайнами нам подойдет, или ...
Пакетный заказ на дизайн 3-х сайтов (Театры-Part1)
Добрый день, уважаемые дизайнеры.
Необходимо создать яркие и тематичные дизайны для сайтов по продаже билетов в театры: Квартет И, Вахтангова и Моссовета(ТЗ-описание смотрите в подвале).
Если ваше портфолио с качественными дизайнами нам подойдет, или будет содержать похожие работы, то мы готовы в качестве гарантии за показ тестового дизайна сайта театра, по предоплате перевести вам 30$.
Просьба, оставлять заявки, только если вы действительно уверенны в своих силах, создавали аналогичные дизайны и сможете показать достойное качество вашей работы.
Основное ТЗ заказов на дизайн сайтов сателлитов.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Необходимо создать дизайны сайтов для следующих театров:
Квартет И
Театр Вахтангова
Театр Моссовета
Дизайн сателлитов должен быть аналогичным как на нижеуказанном сайте, и макетов во вложении к заданию(7 файлов).
Соответственно не прямое копирование, Используйте в работе расположение основных блоков и элементов.
Т.е. элементы покрупнее, не меньше, шрифты не мельчить, средние.
Телефон 888–88–88 желательно покрупнее. На Главной странице также отрисовать поля для формы заказа.
Структура сайта:
В верхнем меню ссылки:
Главная
Афиша театра
Репертуар
Билеты в театр
О театре
Оплата и Доставка
План зала и Адрес
В нижнем меню продублировать ссылки и телефон 888–88–88
Постраничная отрисовка (4 макета):
Главная (уникальный дизайн) предстоящий спектакль, анонс событий, новостной раздел.
Афиша театра (уникальный дизайн) расписание спектаклей.
Репертуар (уникальный дизайн) придерживаясь общей стилистики нашего сайта возьмите за образец структуру репертуара большого театра - http://www.bolshoi.ru/performances/.
Билеты в театр (уникальный дизайн) она же форма заказа.
В пример посмотрите вложенные файлы, но не следует полностью копировать их, мы же все-таки хотим получить оригинальное дизайнерское решение, учитывайте юзабилити сайта, нужен удобный и понятный дизайн.
Доработайте сайт в плане фона: наложите текстуру или тематический узор, чтоб сайты не были аскетичным, оживите их используя фон.
========================================================
-
-
-
Обязательно указывайте Вашу цену и сроки!!!
Внимание!!!
Заявки без даже приблизительной цены и сроков рассматриваться не будут!!!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $470Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $460
Добрый день, уважаемые дизайнеры. Необходимо создать яркие и тематичные дизайны для сайтов по продаже билетов на концерты(ТЗ-описание смотрите в подвале). Если ваше портфолио с качественными дизайнами нам подойдет, или ...Завершен13 лет назад
- $440
Добрый день, уважаемые дизайнеры. Необходимо создать яркие и тематичные дизайны для сайтов по продаже билетов на концерты(ТЗ-описание смотрите в подвале). Если ваше портфолио с качественными дизайнами нам подойдет, или ...Завершен13 лет назад
- $10
Сделать вариант с другими 4мя брэндами: EBC, TRW, Zimmermann, Bosch. (отталкиваемся от примера) Фон можете предложить сами, либо использовать как сейчас. Ещё можно поменять сам фон сайта.Завершен13 лет назад
Добрый день. Необходимо разработать дизайн сайта (1 главная + 3 внутренних + 1 техническая страница). Выступаю в роли посредника, требования заказчика имею на руках, вместе с .cdr/.psd графической продукции, думаю будет необходимо ...Завершен13 лет назад
- $10
Поменять фон + сделать вариант с другими 4мя брэндами: EBC, TRW, Zimmermann, Bosch. ( отталкиваемся от примера ) Фон можете предложить сами, либо использовать как около фото-витрины дисков.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
есть форум по бодибилдингу со стандартной темой. Нужно: 1. разработать логотип и цветовую гамму 2. по этой цветовой гамме модифицировать тему форума. сделать шапку форума.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужен дизайн магазина электроники. главная корзина каталог позиция товара текстовая страница Креативное мышление обязательно, не нужно просить пример сайта, который будет использоваться как копирка. Важны ваши идеи, ...Закрыт13 лет назад
- $250
всем добрый день. требуется разработка дизайна интернет магазина мебели. требуется дизайн высокого уровня (сайты Google.com и Apple.com. Наш магазин должен быть таким же простым и понятным для людей с низким уровнем ...Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо использовать за основу базу данных и сайт www.athomeinisrael.com Видо изменить внешний дизайн, лого, телефоны, язык и т.д. и поднять такой же сайт, только на русском языке и на другом, ещё одном домене, используя ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад