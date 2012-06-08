Работа по изменению сайта (графика и язык)

Необходимо использовать за основу базу данных и сайт www.athomeinisrael.com

Видо изменить внешний дизайн, лого, телефоны, язык и т.д. и поднять такой же сайт, только на русском языке и на другом, ещё одном домене, используя ту же базу данных.

В результате должно появиться два сайта лежащих либо на одном либо на разных серверах и с разными доменами но с одной базой данных.