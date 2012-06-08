Добрый день. Необходимо сделать 1 рекламную страницу, определенного размера. Тематика финансы. Результат в psd.
Работа по изменению сайта (графика и язык)
Необходимо использовать за основу базу данных и сайт www.athomeinisrael.com
Видо изменить внешний дизайн, лого, телефоны, язык и т.д. и поднять такой же сайт, только на русском языке и на другом, ещё одном домене, используя ту же базу данных.
В результате должно появиться два сайта лежащих либо на одном либо на разных серверах и с разными доменами но с одной базой данных.
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