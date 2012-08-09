Дизайн интернет-магазина

Добрый день.

Так уж случилось, что нам понадобилась помощь дизайнеров и верстальщиков для разработки интернет-магазина

Вкратце обрисую ТЗ и попрошу вас сбросить всем заинтересованным сроки и стоимость

Тематика: компьютерная + бытовая.

Фирменный стиль как таковой отсутствует. Гармоничная цветовая гамма, без резко выраженных "кричащих" экстравагантных элементов.

///////////// Главная ///////////////

Главная страница: за образец можно взять http://www.newegg.com/, где представлены блоки с категориями и подкатегориями.

В шапке оставить логотип/контактную информацию/поисковую строку/курс

Ниже блок с новинками/популярными товарами

После блока с категориями вывести новинки

Немного ниже разместить блок со статьями/обзорами/новостями

возможно что-то вроде novatek.com.ua

/////////// Категория /////////////

Левое меню сворачивается, освобождая место для фильтра товаров

Фильтр сворачиваемый - что-то вроде http://www.sotmarket.ru/category/videocamery.html

Товары выводятся списком и таблицей

С правой стороны заголовки статей/новостей по этой тематике

////////// Карточка товара /////////////

Сам блок товаров (картинка, социальные кнопки, кнопки перезвонить, сравнить и т.д.) можно посмотреть в сторону фотоса. + добавить галерею

С левой стороны ниже карточки товаров вывести блок с товарами, которые покупали к этому товару

Ниже табы с характеристиками, описанием, отзывами, обзором.

///////////

Обязательно:

1. кроссбраузерность, валидность

2. мобильная версия

Ширина - фиксированная ~1300px

Создание определенной "фишки", как к примеру у http://www.newegg.com/, которую можно было бы использовать в комментарих для оценки рейтинга товара

В целом сайт должен выглядеть легко и без излишеств. Минимализм, поскольку важна скорость загрузки.

По возможности со всего этого выработать единый органичный ансамбль со своим стилем и особенностью.

Верстка необходима по cms opencart 1.5