Требуется разработать не сложный дизайн сайта и логотип. Тематика - материнство. Логотип в виде шрифта, никаких дополнительных рисунков. Цвета - пастельные тона. Предпочтительно - бирюза, светло-голубой, персиковый, светло-фиолетовый. Но в дизайне не более 2 ...
Дизайн интернет-магазина
Добрый день.
Так уж случилось, что нам понадобилась помощь дизайнеров и верстальщиков для разработки интернет-магазина
Вкратце обрисую ТЗ и попрошу вас сбросить всем заинтересованным сроки и стоимость
Тематика: компьютерная + бытовая.
Фирменный стиль как таковой отсутствует. Гармоничная цветовая гамма, без резко выраженных "кричащих" экстравагантных элементов.
///////////// Главная ///////////////
Главная страница: за образец можно взять http://www.newegg.com/, где представлены блоки с категориями и подкатегориями.
В шапке оставить логотип/контактную информацию/поисковую строку/курс
Ниже блок с новинками/популярными товарами
После блока с категориями вывести новинки
Немного ниже разместить блок со статьями/обзорами/новостями
возможно что-то вроде novatek.com.ua
/////////// Категория /////////////
Левое меню сворачивается, освобождая место для фильтра товаров
Фильтр сворачиваемый - что-то вроде http://www.sotmarket.ru/category/videocamery.html
Товары выводятся списком и таблицей
С правой стороны заголовки статей/новостей по этой тематике
////////// Карточка товара /////////////
Сам блок товаров (картинка, социальные кнопки, кнопки перезвонить, сравнить и т.д.) можно посмотреть в сторону фотоса. + добавить галерею
С левой стороны ниже карточки товаров вывести блок с товарами, которые покупали к этому товару
Ниже табы с характеристиками, описанием, отзывами, обзором.
///////////
Обязательно:
1. кроссбраузерность, валидность
2. мобильная версия
Ширина - фиксированная ~1300px
Создание определенной "фишки", как к примеру у http://www.newegg.com/, которую можно было бы использовать в комментарих для оценки рейтинга товара
В целом сайт должен выглядеть легко и без излишеств. Минимализм, поскольку важна скорость загрузки.
По возможности со всего этого выработать единый органичный ансамбль со своим стилем и особенностью.
Верстка необходима по cms opencart 1.5
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