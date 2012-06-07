Если вкратце, то нужно создать сайт, с элементами веб-интерфейса, несмотря на внутреннюю сложность, выглядеть должен просто и стильно. С хорошими, читабельными шрифтами. Также на этом сайте будут иллюстрации в виде комиксов. Страницы ...
Дизайн и верстка сайта на тему Photoshop
Нужен дизайн и верстка сайта на тему Photoshop в темных тонах черный с голубым...
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