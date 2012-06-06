Доброго времени суток.

Требуется освежить дизайн сайта. Форма и структура может остаться так как есть, хотя если будут хорошие идеи, то возможно и изменить. Деятельность фирмы - бюро переводов, клиенты - в основном крупные компании. Поэтому дизайн должен этому соотвествовать. По окончании предоставляется psd файл. Все коментарии и заметки в нём, названия слоёв и т.д. должны быть на англ. языке. Логотип остаётся как есть. Отвечу на любые вопросы в личной переписке.

Ссылка на сайт в приложении.

По предоплате не работаю!!!