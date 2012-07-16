Шапка/баннер для сайта монтажной компании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок2682 просмотра
#1$50

Здравствуйте! необходим верхний баннер для сайта http://kamvideo.ru/ тот что на зеленом фоне.

Размер баннера 894x204px.

Хотелось бы чтобы он вписывался в общую концепцию сайта.

Хочется видеть: кабель, видеокамеру, остальное по видению дизайнера.

Специфика сайта: монтажные работы по видеонаблюдению, контролю доступа (шлагбаумы, турникеты итп), монтажные работы по локальным сетям, продажа всего связанного с этим оборудования.

13 лет назад
esavage
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Победитель конкурса

INTARSIYA
Анна 
54 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
#1
Из всех представленных работ, работа Анны показалась наиболее продуманной и креативной. Выполнено качественно и быстро. Рекомендую.
Плодотворное сотрудничество, все вопросы и просьбы исключительно по делу. Осталось приятное впечатление о заказчике.

Заявки фрилансеров

INTARSIYA
Анна 
54 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
#1

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