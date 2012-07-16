Шапка/баннер для сайта монтажной компании

# 1 — $ 50

Здравствуйте! необходим верхний баннер для сайта http://kamvideo.ru/ тот что на зеленом фоне.

Размер баннера 894x204px.

Хотелось бы чтобы он вписывался в общую концепцию сайта.

Хочется видеть: кабель, видеокамеру, остальное по видению дизайнера.

Специфика сайта: монтажные работы по видеонаблюдению, контролю доступа (шлагбаумы, турникеты итп), монтажные работы по локальным сетям, продажа всего связанного с этим оборудования.