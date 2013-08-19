Необходимо написать отзывы в Яндекс.Маркет для магазина http://www.kamvideo.ru Предлагайте цены
- Копирайтинг12 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо посмотреть как давно было обновление релиза 7.7, и обновить 1С до актуального состояния. Обновить отчёты. Помочь с настройкой новой базы после смены юр лица (перенос данных) из одной в другую. Поправить скрипт, ...1С-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Необходимо выполнить озвучку голосового приветствия для АТС. Дневной и ночной режимы. Все просто. Необходим женский голос с хорошей дикцией. Портфолио или пример голоса обязателен.Озвучивание30 заявокЗакрыт9 лет назад
- $200
Есть собственная CRM написанная на Delphi. Необходимо внедрить новые модули и сделать несколько доработок в программе. Только специалистам с опытом! Вариант портирования на другой язык исключен.Базы данных12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $300
Частичная переделка сайта компании специализирующейся на системах безопасности. Необходимо сделать небольшой редизайн, создать и залить новые странички и разделы, сделать перелинковку, проанализировать конкурентов и тп действия для привлечения лидов и восстановления веса ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Ищу грамотного лидогенератора для компании в области инсталляции систем безопасности. Задача: повысить прибыль, увеличить продажи. Оплата за результат!Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $365
Необходим на удаленную частичную занятость, либо на проект универсальный вебмастер для редактирования сайта, посвященного инсталляции и продаже охранных систем. Основные задачи: прикручивание различных таймеров, создание страничек промо акций и лендинг пейджей, ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется профессиональный директолог, способный выжать максимум из контекстной рекламы для сайта по инсталляции и продажам систем безопасности. Необходимо знать Гугл Аналитикс, Яндекс Метрику и уметь анализировать статистику, иметь математический склад ума.Контекстная реклама6 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходим на удаленную частичную занятость, либо на проект универсальный вебмастер для редактирования сайта, посвященного инсталляции и продаже охранных систем. Основные задачи: прикручивание различных таймеров, создание страничек промо акций и лендинг пейджей, ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Доработать код Virtuemart "отображения цен" и загрузки прайсов компонентой CSVI.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Задачи: Переделать код PHP в Virtuemart2 (систему отображения и формирования цен), поправить компоненту загрузки товара CSVI, поправить модуль выгрузки в яндекс.маркет. Техзадание подробное: задача 1) поправить код формирования цен ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Здравствуйте! Необходимо провести редизайн сайта охранных систем http://montage-videonabludeniya.ru/ без существенной смены и редактирования разметки шаблона. До этого был сайт в черных тонах, затем фрилансеры взялись за работу ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Здравствуйте! необходим верхний баннер для сайта http://kamvideo.ru/ тот что на зеленом фоне. Размер баннера 894x204px. Хотелось бы чтобы он вписывался в общую концепцию сайта. Хочется видеть: кабель, видеокамеру, остальное по ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать логотип компании ITS Group. Широкая специфика деятельности, поэтому без привязки к сферам деятельности, ну в смысле без щитов, камер, кабелей и тп :) ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Поднять ipsec между двумя офисами: 1 сторона: Linksys RV042 ext ip: 62.113.х.х int ip: 192.168.100.250 линксис и есть сам роутер с поднятым nat 2 сторона: CentOS ...Настройка сервера/ПО3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Тематика сайта: установка видеонаблюдения, и других систем безопасности, установка локальных сетей и электромонтажные работы. задача: написание уникальных сео-статей для всего сайта по ключевикам.Копирайтинг24 заявкиЗакрыт14 лет назад