Женя адекватный заказчик и хороший человек, проблем вообще не было при сотрудничестве, сразу нашли общий язык и сошлись во вкусах. Это один из не многих случаев когда дизайн нравится и клиенту и мне)). Только лучшие эмоции от работы вместе. Буду надеяться на постоянное сотрудничество.