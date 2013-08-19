esavage

Евгений esavage

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Программист 1С 7.7

    Необходимо посмотреть как давно было обновление релиза 7.7, и обновить 1С до актуального состояния. Обновить отчёты. Помочь с настройкой новой базы после смены юр лица (перенос данных) из одной в другую. Поправить скрипт, ...

    1С-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Delphi + Oracle SQL. Дописать новый функционал в CRM

    $200

    Есть собственная CRM написанная на Delphi. Необходимо внедрить новые модули и сделать несколько доработок в программе. Только специалистам с опытом! Вариант портирования на другой язык исключен.

    DelphiSQL
    Базы данных12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переделка сайта и маркетинг

    $300

    Частичная переделка сайта компании специализирующейся на системах безопасности. Необходимо сделать небольшой редизайн, создать и залить новые странички и разделы, сделать перелинковку, проанализировать конкурентов и тп действия для привлечения лидов и восстановления веса ...

    CSSGoogle AdsHTMLJavaScriptPHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется вебмастер

    $365

    Необходим на удаленную частичную занятость, либо на проект универсальный вебмастер для редактирования сайта, посвященного инсталляции и продаже охранных систем. Основные задачи: прикручивание различных таймеров, создание страничек промо акций и лендинг пейджей, ...

    CSSGoogle AdsHTMLJavaScriptPHP
    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется директолог.

    Требуется профессиональный директолог, способный выжать максимум из контекстной рекламы для сайта по инсталляции и продажам систем безопасности. Необходимо знать Гугл Аналитикс, Яндекс Метрику и уметь анализировать статистику, иметь математический склад ума.

    Контекстная реклама6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется вебмастер

    Необходим на удаленную частичную занятость, либо на проект универсальный вебмастер для редактирования сайта, посвященного инсталляции и продаже охранных систем. Основные задачи: прикручивание различных таймеров, создание страничек промо акций и лендинг пейджей, ...

    CSSGoogle AdsHTMLJavaScriptPHP
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поправить код PHP в VM2, CSVI, модуле vm2_market

    $100

    Задачи: Переделать код PHP в Virtuemart2 (систему отображения и формирования цен), поправить компоненту загрузки товара CSVI, поправить модуль выгрузки в яндекс.маркет. Техзадание подробное: задача 1) поправить код формирования цен ...

    HTMLPHP
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редизайн сайта охранных систем

    $100

    Здравствуйте! Необходимо провести редизайн сайта охранных систем http://montage-videonabludeniya.ru/ без существенной смены и редактирования разметки шаблона. До этого был сайт в черных тонах, затем фрилансеры взялись за работу ...

    CSS
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Шапка/баннер для сайта монтажной компании

    $50

    Здравствуйте! необходим верхний баннер для сайта http://kamvideo.ru/ тот что на зеленом фоне. Размер баннера 894x204px. Хотелось бы чтобы он вписывался в общую концепцию сайта. Хочется видеть: кабель, видеокамеру, остальное по ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип компании ITS Group

    $50

    Необходимо нарисовать логотип компании ITS Group. Широкая специфика деятельности, поэтому без привязки к сферам деятельности, ну в смысле без щитов, камер, кабелей и тп :) ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание сео-контента для сайта

    Тематика сайта: установка видеонаблюдения, и других систем безопасности, установка локальных сетей и электромонтажные работы. задача: написание уникальных сео-статей для всего сайта по ключевикам.

    Написание статей
    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

vasyabucko
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Редизайн сайта охранных систем
CSS
Женя адекватный заказчик и хороший человек, проблем вообще не было при сотрудничестве, сразу нашли общий язык и сошлись во вкусах. Это один из не многих случаев когда дизайн нравится и клиенту и мне)). Только лучшие эмоции от работы вместе. Буду надеяться на постоянное сотрудничество.
Поняли друг друга с полуслова. Выслушал и учел все пожелания, и удивительно быстро подготовил эскиз. Работа понравилась на все 100%! Очень легко общаться, всегда доступен. Лучший исполнитель из всех, с кем пришлось работать. Рекомендую.
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INTARSIYA
Анна 
55 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Шапка/баннер для сайта монтажной компании
Плодотворное сотрудничество, все вопросы и просьбы исключительно по делу. Осталось приятное впечатление о заказчике.
Из всех представленных работ, работа Анны показалась наиболее продуманной и креативной. Выполнено качественно и быстро. Рекомендую.
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BlackH
Комов 
51 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
87 отзывов
$50
10 баллов
13 лет назад
Логотип компании ITS Group
Четкое ТЗ,конструктивный диалог,своевременная оплата Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Просто супер! в Течение нескольких часов после подтверждения работы прислал пару вариантов, затем после наших комментариев сделал еще 2 варианта. В итоге все равно остановились на самом первом из придуманных :-) Просто супер! Всем рекомендую! Быстро и очень здорово! Сергей, еще раз СПАСИБО!
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