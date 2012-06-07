Дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт32 заявки404 просмотра

Нужно сделать ре дизайн сайта. От формы регистрации до страницы с контактами.

После создания дизайна он будет натягиваться на уже готовый программный код. Интересует сверстанная web версия дизайна. http://mlm.airweb.ua

Доступ в тестовый аккаунт

Логин mail_0_@mail

Пароль 1111111

13 лет назад
tsaryoff
43 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров