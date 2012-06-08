Нужен дизайн сайта и шапки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок181 просмотр

Добрый день! На мой сайт http://gazell-express.narod.ru нужна шапка. Сколько будет стоить? Тема переезды, грузчики, автотранспорт. Цвета - преобладающие серо-красные. Заранее спасибо. жду ответа.

13 лет назад
Altomar
43 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Habs_ART
Хаблат 
31 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
70 отзывов
13 лет назад
$15
3 дня
Отличная работа, да еще и за короткие сроки. Очень доволен, спасибо! Четко уловил задачи и наметил правильную цель - вот что я действительно называю "отличной работой". Советую всем.
Всегда приятно иметь дело с порядочными людьми, одним из которых и является Дмитрий! Спасибо за сотрудничество и моментальную оплату!

Заявки фрилансеров

Habs_ART
Хаблат 
31 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
70 отзывов
13 лет назад