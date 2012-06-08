Нужно сделать ре дизайн сайта. От формы регистрации до страницы с контактами. После создания дизайна он будет натягиваться на уже готовый программный код. Интересует сверстанная web версия дизайна. http://mlm.airweb.ua Доступ в тестовый ...
Нужен дизайн сайта и шапки
Добрый день! На мой сайт http://gazell-express.narod.ru нужна шапка. Сколько будет стоить? Тема переезды, грузчики, автотранспорт. Цвета - преобладающие серо-красные. Заранее спасибо. жду ответа.
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