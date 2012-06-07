Редизайн сайта

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Закрыт25 заявок257 просмотров

Требуется сделать редизайн для сайта meditouch.co.il

Фирма не довольна настоящим дизайном.

Ссылки: http://meditouch.co.il/ и http://handtutor.com/

Все вопросы через ЛУ на сайте. В заявке пишите цену, сроки, что можете предложить, портфолио.

В заявке оставляйте конкретные ссылки из портфолио на Ваши работы.

UPD. Нужны не ссылки на все работы из портфолио, а конкретные ссылки на 2-3 работы.

13 лет назад
ArtemedoN
Артём 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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