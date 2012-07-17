Пакетный заказ на дизайн для 8-ми сайтов (Part2).

Добрый день, уважаемые дизайнеры.

Необходимо создать яркие и тематичные дизайны для сайтов по продаже билетов на концерты(ТЗ-описание смотрите в подвале).

Если ваше портфолио с качественными дизайнами нам подойдет, или будет содержать похожие работы, то мы готовы в качестве гарантии за показ тестового дизайна сайта, по предоплате перевести вам 30$.

Просьба, оставлять заявки, только если вы действительно уверенны в своих силах, создавали аналогичные дизайны и сможете показать достойное качество вашей работы.

Необходимо создать дизайны сайтов для следующих событий:

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Дидюля

Кобзон

Ленинград

Максидром

Мэрлин Мэнсон

Нотр Дам де Пари

Продиджи

Руки Вверх

Дизайн сателлитов должен быть аналогичным как на двух нижеуказанных сайтах.

showabba.ru

dmitriymalikov.ru

Соответственно не прямое копирование, Используйте в работе расположение основных блоков и элементов.

Т.е. элементы не меньше, шрифты такие же.

Телефон 888-88-88 желательно покрупнее. На Главной странице также отрисовать поля для формы заказа.

Структура сайта — в верхнем меню ссылки:

Главная

О концерте

Билеты

Схема зала

Биография

Фотогалерея

Доставка и оплата

В нижнем меню продублировать ссылки и телефон 888-88-88

Текст на главной с двумя заголовками, и под каждым по 800 знаков.

Меню может быть и вертикальным, но лучше горизонтальное.

Подумайте как можно было бы оживить сайты, добавить энергии, драйва, чтобы от сайта энергетика исходила.

Для лирических исполнителей, создать эмоциональный фон соответствующий его песням.

Для рок-групп показать энергетику, соответствующую их композициям.

Для шоу и концертов глобальное ощущение праздника и всеобщего веселья, соответственно программе шоу.

В пример посмотрите вот эти сайты:

http://www.elton-john-ticket.ru/

http://www.madonna2012.ru/

http://www.rammsteinbilet.ru/

http://www.rhcp.ru/

http://www.shanson-goda-bilety.ru/

http://www.discoteka-80x.ru/

Доработайте сайт в плане фона: наложите текстуру или тематический узор, чтоб сайты не были аскетичным, оживите их используя фон.

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Обязательно указывайте Вашу цену и сроки!!!

Внимание!!!

Заявки без даже приблизительной цены и сроков рассматриваться не будут!!!