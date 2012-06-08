Дизайн магазина электронных товаров

Нужен дизайн магазина электроники.

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Креативное мышление обязательно, не нужно просить пример сайта, который будет использоваться как копирка. Важны ваши идеи, а не мои! В дизайне важно применять современные технологии (ползунки в фильтрах, выпадающие списки меню, слайдеры итд.)

Обязательно указывайте сроки и цены.

Работа срочная, кто не работает по выходным, просьба не беспокоить.

PS> Если сработаемся, работа будет постоянная.