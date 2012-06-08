Форум на phpBB нуждается в шаблоне

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки84 просмотра

есть форум по бодибилдингу со стандартной темой. Нужно:

1. разработать логотип и цветовую гамму

2. по этой цветовой гамме модифицировать тему форума. сделать шапку форума.

13 лет назад
BorisD
Борис 
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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