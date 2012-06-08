Добрый день. Необходимо сделать 1 рекламную страницу, определенного размера. Тематика финансы. Результат в psd.
Форум на phpBB нуждается в шаблоне
есть форум по бодибилдингу со стандартной темой. Нужно:
1. разработать логотип и цветовую гамму
2. по этой цветовой гамме модифицировать тему форума. сделать шапку форума.
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