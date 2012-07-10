Нарисовать концепцию дизайна раздела сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки985 просмотров
#1$50

Необходимо определить концепцию дизайна раздела сайта http://6499977.ru/lx570/

дизайн раздела должен быть создан в духе тюнинга лексус.

раздел должен отличаться от всего сайта, но основные элементы сайта меню, банеры и т.п. должны остаться на своих местах.

тексты и фото остаются без изменений, их расположение можно менять.

13 лет назад
Rx330
Павел 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Победитель конкурса

Roscherk17
Елена 
50 лет
14 лет в сервисе
Была
24 дня назад
13 лет назад
#1
Спасибо, за работу, все замечательно, сотрудничеством доволен! Рекомендую!
Задача поставлена четко. Спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

Roscherk17
Елена 
50 лет
14 лет в сервисе
Была
24 дня назад
13 лет назад
#1

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