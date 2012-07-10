Нарисовать концепцию дизайна раздела сайта

# 1 — $ 50

Необходимо определить концепцию дизайна раздела сайта http://6499977.ru/lx570/

дизайн раздела должен быть создан в духе тюнинга лексус.

раздел должен отличаться от всего сайта, но основные элементы сайта меню, банеры и т.п. должны остаться на своих местах.

тексты и фото остаются без изменений, их расположение можно менять.