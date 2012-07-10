Добрый день, уважаемые дизайнеры. Необходимо создать яркие и тематичные дизайны для сайтов по продаже билетов на концерты(ТЗ-описание смотрите в подвале). Если ваше портфолио с качественными дизайнами нам подойдет, или ...
Нарисовать концепцию дизайна раздела сайта
Необходимо определить концепцию дизайна раздела сайта http://6499977.ru/lx570/
дизайн раздела должен быть создан в духе тюнинга лексус.
раздел должен отличаться от всего сайта, но основные элементы сайта меню, банеры и т.п. должны остаться на своих местах.
тексты и фото остаются без изменений, их расположение можно менять.
Победитель конкурса
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