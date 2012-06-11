Перерисовать 2 кнопки на сайте

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Закрыт20 заявок319 просмотров

Исходники во вложение. Цвета не менять, менять шрифты, размеры, форму, иконки. Должно получиться похожее на исходное, но другое.

13 лет назад
Bondar495
38 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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