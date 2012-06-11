Необходимо натянуть существующий css сайта kippt.com на сайт. (То есть сделать практически также по дизайну!) Сайт http://enotes.16mb.com/
Перерисовать 2 кнопки на сайте
Исходники во вложение. Цвета не менять, менять шрифты, размеры, форму, иконки. Должно получиться похожее на исходное, но другое.
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