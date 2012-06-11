Дизайн ремонтно-строительного сайта

Здравствуйте уважаемые дизайнеры, нужно нарисовать ремонтно-строительный сайт.

Имеются наброски от руки и пример готового дизайна, я хочу получить вариант не хуже.

Главное украшательство сайта это общий фон, а так же фон-шапка. Основные цвета сайта зелено-голубой (есть точный пример, дам после собеседования).

Необходимо 3 PSD: главной, страница поста, страницы поста, но они мало чем отличаются от главной.

Выбирать исполнителя буду завтра вечером - 12 июня, до этого смело отправляйте заявки. Основное внимание обращаю на портфолио (особенно на примеры схожей по тематике).

Имеется некоторое количество денег в фотобанке fotolia.com, так что часть графики можно взять там.

В последствии дизайн будет натянут на WordPress, так что если есть опыт верстки под эту цмс, могу заказать и верстку.

Полностью готовый, доработанный и утвержденный мною дизайн должен быть готов до пятницы (включительно).

Связь: Skype (наушники и микрофон предпочтительней), icq.

P.S. Я точно знаю чего хочу :)