Исходники во вложение. Цвета не менять, менять шрифты, размеры, форму, иконки. Должно получиться похожее на исходное, но другое.
Дизайн ремонтно-строительного сайта
Здравствуйте уважаемые дизайнеры, нужно нарисовать ремонтно-строительный сайт.
Имеются наброски от руки и пример готового дизайна, я хочу получить вариант не хуже.
Главное украшательство сайта это общий фон, а так же фон-шапка. Основные цвета сайта зелено-голубой (есть точный пример, дам после собеседования).
Необходимо 3 PSD: главной, страница поста, страницы поста, но они мало чем отличаются от главной.
Выбирать исполнителя буду завтра вечером - 12 июня, до этого смело отправляйте заявки. Основное внимание обращаю на портфолио (особенно на примеры схожей по тематике).
Имеется некоторое количество денег в фотобанке fotolia.com, так что часть графики можно взять там.
В последствии дизайн будет натянут на WordPress, так что если есть опыт верстки под эту цмс, могу заказать и верстку.
Полностью готовый, доработанный и утвержденный мною дизайн должен быть готов до пятницы (включительно).
Связь: Skype (наушники и микрофон предпочтительней), icq.
P.S. Я точно знаю чего хочу :)
Выбранный исполнитель
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