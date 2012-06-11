Разработка автомобильного портала с каталогом

- Разработать дизайн автомобильного портала с каталогом техники по чертежам заказчика

Проект должен включать в себя:

- каталог техники (виды техники)

- карточка техники (карточка конкретной модели с фотографиями и тех. спецификациями)

- карточка бренда (каталог моделей компании - производителя)

- карточка организации (виды услуг, адрес, контактные данные)

- каталог объявлений (объявления о продаже техники)

- карточка объявления о продаже техники (карточка объявления о продаже конкретной единицы техники с фото и спецификациями)

- поиск нужной техники по параметрам (в том числе как будет выглядеть поисковой результат)

- раздел новостей / статей / материалов.

- открытая новость (т.е. полная версия новости)

- личный кабинет пользователя (регистрация, загрузка объявлений, мониторинг размещения объявлений)

+ некоторые мелкие детали (баннеры, фавикон, значки, пиктограммы и логотип)

Оплата в WMR.