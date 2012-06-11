Редизайн сайта (Wordpress) заказ для lexur-design
Разработка автомобильного портала с каталогом
- Разработать дизайн автомобильного портала с каталогом техники по чертежам заказчика
Проект должен включать в себя:
- каталог техники (виды техники)
- карточка техники (карточка конкретной модели с фотографиями и тех. спецификациями)
- карточка бренда (каталог моделей компании - производителя)
- карточка организации (виды услуг, адрес, контактные данные)
- каталог объявлений (объявления о продаже техники)
- карточка объявления о продаже техники (карточка объявления о продаже конкретной единицы техники с фото и спецификациями)
- поиск нужной техники по параметрам (в том числе как будет выглядеть поисковой результат)
- раздел новостей / статей / материалов.
- открытая новость (т.е. полная версия новости)
- личный кабинет пользователя (регистрация, загрузка объявлений, мониторинг размещения объявлений)
+ некоторые мелкие детали (баннеры, фавикон, значки, пиктограммы и логотип)
Оплата в WMR.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Добрый день! Необходимо нарисовать иллюстрацию, которая будет использоваться как первая страница сайта, она должны быть в стиле шаблона сайта - http://static.livedemo00.template-help.com/wt_34693/ На иллюстрации должно быть 2 ссылке ввиде красивых ...Завершен13 лет назад
- $125
Дизайн сайта.Завершен13 лет назад
- $20
создать Шаблон для Worpres с существующего RIpa оригинал www.gallyapp.com/tf_themes/?theme=lotusДизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужна одностраничка. На сайте будет объявление + добрая картинка (дружного коллектива) + форма отправки данных (Имя, телефон, Примечание). Данные с формы падают на мейл.Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт13 лет назад
оплата 1000 рублей по факту, http://www.nat-com.ru/ -вот сайт -впринципе хочеться что-то похожее, - сидят люди -смотрят телик -меняется в телике потолки -типа флеш-слайдер будет стоять ... хочеться на подобе чтото - пишите - нужно ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Добрый день! Редизай сайта NTT.by Главная страница: Сетка остается прежней Шапка: Новый логотип Корпоративный рисунок Фирменные цвета Кнопки меню остаются прежними Контентное поле: ...Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $200
Здравствуйте уважаемые дизайнеры, нужно нарисовать ремонтно-строительный сайт. Имеются наброски от руки и пример готового дизайна, я хочу получить вариант не хуже. Главное украшательство сайта это общий фон, а так же фон-шапка. Основные цвета ...Закрыт13 лет назад
Необходимо создать дизайн для нескольких групп ВКонтакте. Присылайте ваши предложения с обязательной ссылкой на аналогичные работы.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
Блог: http://fxform.com Нужно: - добавить к блогу ( WP) закрытый раздел, где я сам мог бы прибавлять пользователей, давая им логин и пароль. И продлевать срок их доступа в ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад