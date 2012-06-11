Дизайн для сайта-визитки

Добрый день! Необходимо нарисовать иллюстрацию, которая будет использоваться как первая страница сайта, она должны быть в стиле шаблона сайта - http://static.livedemo00.template-help.com/wt_34693/ На иллюстрации должно быть 2 ссылке ввиде красивых ...