Дизайн для сайта-визитки

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт60 заявок493 просмотра

Требуется нарисовать дизайн для сайта-визитки небольшой компании по продаже и обслуживанию промышленного холодильного оборудования.

Нужно нарисовать главную + несколько внутренних страниц (статья, фото-альбом, страница клиентов, страница контактов).

13 лет назад
ligizeh
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

chujak
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
13 лет назад
$250
3 дня

Заявки фрилансеров

chujak
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
13 лет назад