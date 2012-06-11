Редизайн сайта (Wordpress) заказ для lexur-design
Дизайн для сайта-визитки
Требуется нарисовать дизайн для сайта-визитки небольшой компании по продаже и обслуживанию промышленного холодильного оборудования.
Нужно нарисовать главную + несколько внутренних страниц (статья, фото-альбом, страница клиентов, страница контактов).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $1000
- Разработать дизайн автомобильного портала с каталогом техники по чертежам заказчика Проект должен включать в себя: - каталог техники (виды техники) - карточка техники (карточка конкретной модели с ...Закрыт13 лет назад
- $50
Добрый день! Необходимо нарисовать иллюстрацию, которая будет использоваться как первая страница сайта, она должны быть в стиле шаблона сайта - http://static.livedemo00.template-help.com/wt_34693/ На иллюстрации должно быть 2 ссылке ввиде красивых ...Завершен13 лет назад
Требуется дизайн сайта церкви. Указывайте цену и сроки За пример возьмем этот сайт: http://iliya-monastery.org/blog/ P.S. Пример - это не значит что нужно сделать в точности ...Закрыт13 лет назад
- $125
Дизайн сайта.Завершен13 лет назад
- $20
создать Шаблон для Worpres с существующего RIpa оригинал www.gallyapp.com/tf_themes/?theme=lotusДизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужна одностраничка. На сайте будет объявление + добрая картинка (дружного коллектива) + форма отправки данных (Имя, телефон, Примечание). Данные с формы падают на мейл.Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт13 лет назад
оплата 1000 рублей по факту, http://www.nat-com.ru/ -вот сайт -впринципе хочеться что-то похожее, - сидят люди -смотрят телик -меняется в телике потолки -типа флеш-слайдер будет стоять ... хочеться на подобе чтото - пишите - нужно ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Добрый день! Редизай сайта NTT.by Главная страница: Сетка остается прежней Шапка: Новый логотип Корпоративный рисунок Фирменные цвета Кнопки меню остаются прежними Контентное поле: ...Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $200
Здравствуйте уважаемые дизайнеры, нужно нарисовать ремонтно-строительный сайт. Имеются наброски от руки и пример готового дизайна, я хочу получить вариант не хуже. Главное украшательство сайта это общий фон, а так же фон-шапка. Основные цвета ...Закрыт13 лет назад