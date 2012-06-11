Дизайн сайта (ретушь фото)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок280 просмотров

Необходим дизайн для сайта.

В двух словах: сайт скорее более имиджевый, чем информационный, нам обработали одно фото, но это просто ужас… пример лежит в папке…, т.к. мы строительная компания у нас мало графического материала. Есть уже готовые дома, фото реальные, они ужаты, но есть в оригинальном качестве для ретуши. Хотелось понимать срок такой работы и стоимость.

http://file.qip.ru/file/VqR7xWgd/For_site_Promehouse.html

Ретушь фото сделанное дизайнером завалено по перспективе и все элементы выбиваются по цветам и видно что грубо вставлены и кажутся инородными. как итог это не дорогой сегмент. Возможно мы идеализируем, но есть ряд 3D визуалов которые передают по настоящему "красоту", хотя мы и понимаем что это макет но он там действительно хочется жить, на картинках есть настроение... возможно я не так выражаюсь но то что сделано, нам там жить не хочется...

Как пример файлы: http://file.qip.ru/file/fBbC55UB/Retush_Promehouse.html

большее внимание наверно прийдется уделить ретуши нескольких фото. жду от вас ответов.

сколько выйдет по времени и цене.

13 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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