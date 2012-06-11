Стиль-шаблон для phpBB3

Нужен стиль для форума (нумизматика).

Никакого флеша.

Легкочитаемый, шрифты скорее всего не меньше 12 - возможна правка по ходу проекта.

Легкий (а лучше - ОЧЕНЬ легкий) по весу. Критерий - чтоб в килобайтах тема весила не больше, чем стандартные просильвер/сабсильвер2

Валидный код (проверяем на валидаторе).

Сразу после выбора исполнителя будет отдельное пожелание по месту размещения некоторых стандартных элементов на странице.

На выходе - готовый комплект файлов шаблона+заготовки кнопок для перевода на другие языки.

Сроки - разумные.Если срок больше недели - обязательно минимум 2 раза в неделю показывать результат либо на вашем форуме либо жпегами, либо любым безопасным для вас способом.

Если есть вопросы - задавайте.

__ Не возражаю, если возьмете подходящий бесплатный дизайн и доработаете согласно тематике.__