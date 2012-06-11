Дизайн + верстка сайта на wordpress

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок177 просмотров

Нужен дизайн + верстка сайта на wordpress. Никаких лишних тематических картинок, простенький, аккуратный, дизайн. В каком направлении работать — выбор дизайнера. Тематика — туризм, отдых на море.

Всего 2 страницы, главная и внутренние. Логотип уже есть.

Бюджет 2000 руб.

Обязательна кроссбраузерность.

WordPress
13 лет назад
spec_1
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

typict
Егор 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$60
7 дней

Заявки фрилансеров

typict
Егор 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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