Редизайн сайта (Wordpress) заказ для lexur-design
Дизайн + верстка сайта на wordpress
Нужен дизайн + верстка сайта на wordpress. Никаких лишних тематических картинок, простенький, аккуратный, дизайн. В каком направлении работать — выбор дизайнера. Тематика — туризм, отдых на море.
Всего 2 страницы, главная и внутренние. Логотип уже есть.
Бюджет 2000 руб.
Обязательна кроссбраузерность.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужен стиль для форума (нумизматика). Никакого флеша. Легкочитаемый, шрифты скорее всего не меньше 12 - возможна правка по ходу проекта. Легкий (а лучше - ОЧЕНЬ легкий) по весу. Критерий - чтоб ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
- Разработать дизайн автомобильного портала с каталогом техники по чертежам заказчика Проект должен включать в себя: - каталог техники (виды техники) - карточка техники (карточка конкретной модели с ...Закрыт13 лет назад
Необходим дизайн для сайта. В двух словах: сайт скорее более имиджевый, чем информационный, нам обработали одно фото, но это просто ужас… пример лежит в папке…, т.к. мы строительная компания у нас мало графического ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Требуется нарисовать дизайн для сайта-визитки небольшой компании по продаже и обслуживанию промышленного холодильного оборудования. Нужно нарисовать главную + несколько внутренних страниц (статья, фото-альбом, страница клиентов, страница контактов).Закрыт13 лет назад
Требуется дизайн сайта церкви. Указывайте цену и сроки За пример возьмем этот сайт: http://iliya-monastery.org/blog/ P.S. Пример - это не значит что нужно сделать в точности ...Закрыт13 лет назад
- $125
Дизайн сайта.Завершен13 лет назад
- $20
создать Шаблон для Worpres с существующего RIpa оригинал www.gallyapp.com/tf_themes/?theme=lotusДизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужна одностраничка. На сайте будет объявление + добрая картинка (дружного коллектива) + форма отправки данных (Имя, телефон, Примечание). Данные с формы падают на мейл.Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт13 лет назад
оплата 1000 рублей по факту, http://www.nat-com.ru/ -вот сайт -впринципе хочеться что-то похожее, - сидят люди -смотрят телик -меняется в телике потолки -типа флеш-слайдер будет стоять ... хочеться на подобе чтото - пишите - нужно ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад