Нужен стиль для форума (нумизматика). Никакого флеша. Легкочитаемый, шрифты скорее всего не меньше 12 - возможна правка по ходу проекта. Легкий (а лучше - ОЧЕНЬ легкий) по весу. Критерий - чтоб ...
Дизайн сайта журнала
Нужно нарисовать 3 страницы, 1 главную и 2 внутренние.
Макет главной:
https://docs.google.com/drawings/d/1BeoRE7miiT9IoVDhZhsWiiZVspZzI9dg8RR-qO1yO3I/edit
Макет блогов:
https://docs.google.com/drawings/d/1WW9PGgUlBd1fHU0XUqv7xTREsMeLzZfZg1SGjRA2PfQ/edit
Макет объявлений:
https://docs.google.com/drawings/d/1OExdSJzIJNFAPOTN0U0CfjX7xDIWcdyMwrKiK6TCONc/edit
Концепция ресурса в целом (для общего ознакомления):
https://docs.google.com/document/d/1o5eoh6lg50G3n6AjzKYwMlLCLXjWufdVcs09cPa0cpM/edit
По стилю клиенту нравятся эти работы:
http://www.lundgrenlindqvist.se/goteborgstryckeriet/
http://www.lundgrenlindqvist.se/goteborg-nonstop/
Примерно в такой же реализации и нужно выполнить дизайн.
От кандидатов жду:
1. Бюджет
2. Срок
3. Примеры работ (портфолио)
(Без этих параметров ответы сразу удаляю). Можно задавать уточняющие вопросы.
Оплата электронными деньгами.
Выбранный исполнитель
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