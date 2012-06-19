Дизайн сайта журнала

10+ Павел - один из тех очень редких людей, готовых во что бы то не стало всегда доводить дело до конца. За что ему отдельное спасибо. Показал себя честным и порядочным человеком. Очень приятен в общении. Благодарен ему за проделанную работу и всем ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ.