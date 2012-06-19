Дизайн сайта журнала

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен33 заявки499 просмотров

Нужно нарисовать 3 страницы, 1 главную и 2 внутренние.

Макет главной:

https://docs.google.com/drawings/d/1BeoRE7miiT9IoVDhZhsWiiZVspZzI9dg8RR-qO1yO3I/edit

Макет блогов:

https://docs.google.com/drawings/d/1WW9PGgUlBd1fHU0XUqv7xTREsMeLzZfZg1SGjRA2PfQ/edit

Макет объявлений:

https://docs.google.com/drawings/d/1OExdSJzIJNFAPOTN0U0CfjX7xDIWcdyMwrKiK6TCONc/edit

Концепция ресурса в целом (для общего ознакомления):

https://docs.google.com/document/d/1o5eoh6lg50G3n6AjzKYwMlLCLXjWufdVcs09cPa0cpM/edit

По стилю клиенту нравятся эти работы:

http://www.lundgrenlindqvist.se/goteborgstryckeriet/

http://www.lundgrenlindqvist.se/goteborg-nonstop/

Примерно в такой же реализации и нужно выполнить дизайн.

От кандидатов жду:

1. Бюджет

2. Срок

3. Примеры работ (портфолио)

(Без этих параметров ответы сразу удаляю). Можно задавать уточняющие вопросы.

Оплата электронными деньгами.

13 лет назад
gradart
Артур 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Zherenovskii
35 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$350
10 дней
10+ Павел - один из тех очень редких людей, готовых во что бы то не стало всегда доводить дело до конца. За что ему отдельное спасибо. Показал себя честным и порядочным человеком. Очень приятен в общении. Благодарен ему за проделанную работу и всем ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ.
Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Zherenovskii
35 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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