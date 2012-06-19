Нужен дизайн сайта и лого

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен28 заявок197 просмотров

Требуется сделать новый дизайн сайту и логотип, так же грамотно оформить контент на главной. Компания занимается заменой батарей отопления.

Структуру сайта остается старая возможно с небольшими добавлениями, посмотреть ее можно здесь http://zamena-batarei.ru/.

Сроки 4–7 дней. Если добавляете свою кандидатуру в проект, то будьте на связи.

13 лет назад
ASSH
45 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Nikolos
Никита 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад
$150
5 дней
Никита отлично справился с заданием, учел все пожелания и быстро доработал неточности. Буду обращаться еще - рекомендую.
Александр предоставил четкое Т3, конструктивно подошел к последующим правкам и вовремя оплатил выполненную работу. Надеюсь продолжить сотрудничество в дальнейшем. Благодарю!

Заявки фрилансеров

Nikolos
Никита 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад

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