Нужен дизайн сайта и лого

Требуется сделать новый дизайн сайту и логотип, так же грамотно оформить контент на главной. Компания занимается заменой батарей отопления.

Структуру сайта остается старая возможно с небольшими добавлениями, посмотреть ее можно здесь http://zamena-batarei.ru/.

Сроки 4–7 дней. Если добавляете свою кандидатуру в проект, то будьте на связи.