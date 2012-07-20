Очень простой дизайн + верстка

Дизайн по структуре аналогичный http://seasonvar.ru/ - просто нарисовать в светлых тонах. Нужна будет главная + внутренняя страницы.

http://seasonvar.ru/

http://seasonvar.ru/serial-4286-Nastoyashaya_krov.html

По бюджету оцениваю 30-50$. По срокам реализации — 2–3 дня. Оплата через вебмани.

Оставляйте свои заявки с оценками по бюджету и срокам.

P.S. Все общение через веблансер — не нужно разрывать icq, skype своими сообщениями.