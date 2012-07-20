Очень простой дизайн + верстка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок227 просмотров

Дизайн по структуре аналогичный http://seasonvar.ru/ - просто нарисовать в светлых тонах. Нужна будет главная + внутренняя страницы.

http://seasonvar.ru/

http://seasonvar.ru/serial-4286-Nastoyashaya_krov.html

По бюджету оцениваю 30-50$. По срокам реализации — 2–3 дня. Оплата через вебмани.

Оставляйте свои заявки с оценками по бюджету и срокам.

P.S. Все общение через веблансер — не нужно разрывать icq, skype своими сообщениями.

13 лет назад
gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$40
1 день
Отлично выполненная работа. Правки вносились оперативно. Рекомендую к дальнейшему сотрудничеству.
Спасибо, все отлично! Не первый раз работаю с Валерием и все отлично! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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