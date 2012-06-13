Нужен редизайн сайта

Нам в ближайшее время нужен редизайн+верстка и натяжка сайта www.usclinic.ru.

Сайт на CMS Joomla.

Нужен очень качественный дизайн! Рассматриваются кандидаты с стажем не меньше года и 10 отзывов!

Бюджет 40 000 р. ТЗ прилагаю.

Есть ли у вас примеры работ на медицинскую тему? В какие сроки уложитесь?