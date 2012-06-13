Доработка дизайна сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт25 заявок184 просмотра

Для готового сайта требуется толковый дизайнер для отрисовки нескольких типов новых страниц.

Оплата поэтапная.

В дальнейшем будет еще работа.

13 лет назад
firenze2010
Илья 
44 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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