Доработка дизайна сайта

ТЗ: http://vektorus.ru/images/tzv.pdf Рассматриваю только исполнителей, имеющих опыт и ссылки в портфолио на хорошо сделаные сайты на шопскрипте. (Если в тексте отклика укажете 3-4 ссылки на лучшие по вашему мнению работы - это ...