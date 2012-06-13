Дизайн сайта компании "Guardems"

Нужен дизайн сайта.

Компания занимается продажей и установкой камер видеонаблюдения, пожарных сигнализаций, автомобильных сигналок, полное обслуживание объектов и тд. Более подробно исполнителю.

Сайт-визитка, нужны 3-4 страницы. По стилю наверно минимализм, никакой крутой графики не требуется, просто грамотное и красивое оформление текстов, фотографий, форм, мы готовы заплатить за это указаную сумму.

Логотипа нет, можно просто как то красиво написать название, ТЗ - исполнителю.

Сроки не горят.