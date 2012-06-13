ТЗ: http://vektorus.ru/images/tzv.pdf Рассматриваю только исполнителей, имеющих опыт и ссылки в портфолио на хорошо сделаные сайты на шопскрипте. (Если в тексте отклика укажете 3-4 ссылки на лучшие по вашему мнению работы - это ...
Дизайн сайта компании "Guardems"
Нужен дизайн сайта.
Компания занимается продажей и установкой камер видеонаблюдения, пожарных сигнализаций, автомобильных сигналок, полное обслуживание объектов и тд. Более подробно исполнителю.
Сайт-визитка, нужны 3-4 страницы. По стилю наверно минимализм, никакой крутой графики не требуется, просто грамотное и красивое оформление текстов, фотографий, форм, мы готовы заплатить за это указаную сумму.
Логотипа нет, можно просто как то красиво написать название, ТЗ - исполнителю.
Сроки не горят.
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