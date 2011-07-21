Здравствуйте. Нужен человек который будет регулярно находить и опубликовывать флеш игры на сайте с уникальным описанием. Ищем копирайтера, т.к. незамысловатого текста сочинять придется все же много (от 500 символов за 1 ...
- $500Копирайтинг9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо скомпоновать 22 иконки под различные разрешения. Сегодня. foricon.zip - архив клипартов из игры, надеюсь, этого достаточно. thumbs_psd.psd & armorgames_big_images_template.psd - макет какие разрешения иконок нужны. Отдам ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется контент менеджер, девушка, в обязанности входит: -Поиск нормальных флеш игры для девочек и публикация их на сайте. Иногда публикация конкретно указанных игр. -Поиск картинок и составление небольших описаний к играм, заголовков - ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
Сверстать по макету 2 страницы, обязательные условия: *Спрайтами (до 2х) *DIV'aми *При наведении на иконку должен появляться попап с описанием. *Основные блоки без ущерба растягивались в высоту. *Поддержка основных тегов ...Закрыт13 лет назад
- $75
Нужен макет сайта в psd 2 страницы, главная и с игрой. Аналогично (блоки, расстановка) c девочки-играют.рф только для мальчиковой аудитории в песочно-солнечных цветах(т.к. для crotery.com)Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Требуется полный клон другого нашего сайта, но для другой аудитории, поэтому в другой цветовой тематике. Необходимо прямо перерисовать карту спрайтов и подправить верстку где потребуется. Поэтому нужен универсал. Подробнее ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $80
14 статей по 2к символов в каждой ин инглиш плиз. Для описания разделов сайта, ключи дам, тематика: games for girls Бюджет 80$, без торга.Завершен13 лет назад
Ищем контент- менеджера флеш портала игр для девочек ру и eng. Задачи: - Поиск интересных флеш игр для девочек на других порталах. - Написание вольным стилем небольшого описания игры ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $25
Надо следующие статьи: 1. Плитняк (только о гранитном) - что такое, как используется, чем лучше других. С сео уклоном на слово " плитняк". 2. Укладка плитняка - полу техническая статья с ...Завершен14 лет назад
- $40
Требуется сверстать под joomla psd исходник. Фиксированная ширина, 1 страница. Дивами, валидно и кроссбраузерно - само собой. Оплата wmr, потолок 1200wmr, чем быстрее тем лучше.Завершен14 лет назад
- $100
Требуется разработать дизайн сайта по продаже облицовочного камня... 2 страницы, главная и каталог продукции. В приложении указаны ссылки на удачные сайты конкурентов. На выходе psd со слоями. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Требуется написать описания разделов сайта по тематике "онлайн игры для девочек". Всего 15 статей по ~1к символов каждая. Понимание seo. За все - 800 WMRЗавершен14 лет назад
- $50
Необходим логотип на флеш, немножко анимированный, чтоб вставлять перед загрузкой игры либо как "интро" Для сайта bestgames2girls.com Примеры: перед загрузкой игры 3 девочки, немного блестят :-) http://www.girlgamesclub.com/game/super_star_maker.html ...Анимация7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Исходники в corel draw, либо сделаем png со шрифтом и без. sprites желательно.Завершен14 лет назад
Требуются нарисовать раскраски для флеш игры, аудитория девочки примерно 8-12 лет. Тема свободная, но то, что интересно именно девочкам: принцессы, феи, свадьба и т.п.. Иллюстрации должны быть полными, т.е. не один персонаж ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен14 лет назад