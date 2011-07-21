kakudaf

Павел kakudaf

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Crotery Games

  • Исполнитель для наполнения сайта флеш-играми

    $500

    Здравствуйте. Нужен человек который будет регулярно находить и опубликовывать флеш игры на сайте с уникальным описанием. Ищем копирайтера, т.к. незамысловатого текста сочинять придется все же много (от 500 символов за 1 ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подготовить 22 иконки для игры

    $50

    Необходимо скомпоновать 22 иконки под различные разрешения. Сегодня. foricon.zip - архив клипартов из игры, надеюсь, этого достаточно. thumbs_psd.psd &amp; armorgames_big_images_template.psd - макет какие разрешения иконок нужны. Отдам ...

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнить сайт онлайн играми + описание

    $100

    Требуется контент менеджер, девушка, в обязанности входит: -Поиск нормальных флеш игры для девочек и публикация их на сайте. Иногда публикация конкретно указанных игр. -Поиск картинок и составление небольших описаний к играм, заголовков - ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать по pds макету

    $100

    Сверстать по макету 2 страницы, обязательные условия: *Спрайтами (до 2х) *DIV'aми *При наведении на иконку должен появляться попап с описанием. *Основные блоки без ущерба растягивались в высоту. *Поддержка основных тегов ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Макет сайта по аналогии

    $75

    Нужен макет сайта в psd 2 страницы, главная и с игрой. Аналогично (блоки, расстановка) c девочки-играют.рф только для мальчиковой аудитории в песочно-солнечных цветах(т.к. для crotery.com)

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нарисовать и сверстать по аналогу

    $100

    Требуется полный клон другого нашего сайта, но для другой аудитории, поэтому в другой цветовой тематике. Необходимо прямо перерисовать карту спрайтов и подправить верстку где потребуется. Поэтому нужен универсал. Подробнее ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • English SEO copywriting

    $80

    14 статей по 2к символов в каждой ин инглиш плиз. Для описания разделов сайта, ключи дам, тематика: games for girls Бюджет 80$, без торга.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Наполнение сайта флеш играми

    Ищем контент- менеджера флеш портала игр для девочек ру и eng. Задачи: - Поиск интересных флеш игр для девочек на других порталах. - Написание вольным стилем небольшого описания игры ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сверстать под joomla psd исходник

    $40

    Требуется сверстать под joomla psd исходник. Фиксированная ширина, 1 страница. Дивами, валидно и кроссбраузерно - само собой. Оплата wmr, потолок 1200wmr, чем быстрее тем лучше.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Макет сайта в psd

    $100

    Требуется разработать дизайн сайта по продаже облицовочного камня... 2 страницы, главная и каталог продукции. В приложении указаны ссылки на удачные сайты конкурентов. На выходе psd со слоями. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Логотип на флеше

    $50

    Необходим логотип на флеш, немножко анимированный, чтоб вставлять перед загрузкой игры либо как "интро" Для сайта bestgames2girls.com Примеры: перед загрузкой игры 3 девочки, немного блестят :-) http://www.girlgamesclub.com/game/super_star_maker.html ...

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Иллюстрации для виртуальных раскрасок

    Требуются нарисовать раскраски для флеш игры, аудитория девочки примерно 8-12 лет. Тема свободная, но то, что интересно именно девочкам: принцессы, феи, свадьба и т.п.. Иллюстрации должны быть полными, т.е. не один персонаж ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

ks7s1
36 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Иллюстрации для виртуальных раскрасок
отзыв положительный)
Сделала все хорошо! Быстро делает поправки, если требуются :-) Будем еще работать :-)
Ответный отзыв
kak_radyga
Анна 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$75
10 баллов
13 лет назад
Макет сайта по аналогии
Сотрудничеством очень довольна. Задача была поставлена четко. Утверждение прошло мгновенно, оплата поступила в полном объёме. Всем рекомендую!
Отличный легкий и приятный дизайн. В будущем, явно, буду обращаться еще.
Ответный отзыв
sairse
Ольга 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
10 отзывов
$80
10 баллов
13 лет назад
English SEO copywriting
Четкое ТЗ и своевременная оплата! Отличный заказчик!
Все было выполнено без отклонений от тз, качественные и интересные тексты.
Ответный отзыв
Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Персональный проект для Курлат Наталья (Lettre)
Работать с Павлом - одно удовольствие. Никаких проблем с оплатой, и даже намеков на них, четкая постановка задачи, приятное общение. Рекомендую всем исполнителям.
Второй раз обращаюсь и уже вдвойне доволен :) Тексты легкие и приятно написаны, цепляющие заголовки, сео ключи хорошо расставлены.
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WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
$40
10 баллов
14 лет назад
Сверстать под joomla psd исходник
Joomla
Все прошло отлично, сначала получил предоплату 50%, выполнил работу получил остальные. Благодарю!
Работа выполнена, все четко.
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