English SEO copywriting

ПОСТОЯННАЯ РАБОТА Нужно составлять описания прицепов-дач ОБЪЁМ Сейчас нужно составить около 80 описаний ~1000 знаков, после этого еженедельно нужно делать около 10 новых описаний ОПЛАТА Одно описание до 100р ТРЕБОВАНИЯ Описания должны быть составлены с ключевыми словами, плотность ключевых слов 1-3 слова. ...