English SEO copywriting

$80
КопирайтингЗавершен5 заявок194 просмотра
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14 статей по 2к символов в каждой ин инглиш плиз. Для описания разделов сайта, ключи дам, тематика: games for girls

Бюджет 80$, без торга.

12 лет назад
kakudaf
Павел 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
sairse
Ольга 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
10 отзывов
12 лет назад
$80
4 дня
Все было выполнено без отклонений от тз, качественные и интересные тексты.
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