Описание строительной техники

Необходимо написать отзывы на яндекс-маркете. Общее количество 40шт, с периодичностью 3-5 в неделю. Оплата 50р за отзыв. Важен опыт размещения отзывов на Яндекс-маркет
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день всем!
Суть предстоящей работы:
Необходимо сделать описание конкретной модели строительной техники. В качестве исходника - автоматический перевод с английского (уже есть). Его нужно отредактировать, превратив в нормальную читабельную уникальную статью для людей.
Приветствуются общие знания внутреннего устройства авто.
Объем — 2200 зн б/п. Оплата — 50 руб. текст. Уникальность от 98 % по Адвего (размер шингла/ фразы — 5/5).
Оплата сразу после одобрения текста. Платежи через Вебмани.
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