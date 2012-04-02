Описание строительной техники

КопирайтингЗакрыт2 заявки173 просмотра
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Добрый день всем!

Суть предстоящей работы:

Необходимо сделать описание конкретной модели строительной техники. В качестве исходника - автоматический перевод с английского (уже есть). Его нужно отредактировать, превратив в нормальную читабельную уникальную статью для людей.

Приветствуются общие знания внутреннего устройства авто.

Объем — 2200 зн б/п. Оплата — 50 руб. текст. Уникальность от 98 % по Адвего (размер шингла/ фразы — 5/5).

Оплата сразу после одобрения текста. Платежи через Вебмани.

12 лет назад
Lhayal
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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