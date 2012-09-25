Создание уникального текста по городами мира

Требования к статьям: 1. Рерайт статьи из 1–4 источников (ссылки на интернет-ресурсы, текст или сканированный текст предоставляется) 2. 1400–2000 знаков без пробелов (количество знаков проверяется на Advego Plagiatus) 3. Уникальность более 95 % по Etxt Антиплагиат 4. 3 НЧ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, коллеги!
Необходимо написать тексты для 26городов России и Мира!
Тексты должны быть как для "людей", так и для SEO
Пример объёма текста на каждой странице -
http://www.any way anyday.com/cities/AMS/
http://www.any way anyday.com/cities/BCN/
необходимо написать похожие тексты, НО с 100% уникальностью! всего в списке 26 городов!
Заказ не маленький, и нужен ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ тексты, НЕ ТЯП-ЛЯП!
Оплата будет по факту проверки каждого текста на уникальность за весь список разом!
Сразу говорю - мне есть что терять в случае неоплаты в рейтинге, поэтому красть уникальные тексты никто не собирается + со временем тексты будут увеличены до 100позиций, так что заказ перспективный!
Повторю - мне нужны ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННО НАПИСАННЫЕ ТЕКСТЫ!
Плотность ключевых слов согласно примерам!
в заявке укажите стоимость за ВЕСЬ комплекс работ, а не за кол-во знаков! их никто считать не будет, нужны такие же объёмы визуальные и понятные для общества!
P.S. сотрудничество только с исполнителями с "хорошим" рейтингом!
начало сотрудничества - написать для примера 1-2 текста по городам мира. Если стиль нравится - сотрудничаем!
список городов в прикрепленном файле
P.S.S. - предложения скрыты! в личку не писать!
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