Создание уникального текста по городами мира

Добрый день, коллеги!

Необходимо написать тексты для 26городов России и Мира!

Тексты должны быть как для "людей", так и для SEO

Пример объёма текста на каждой странице -

http://www.any way anyday.com/cities/AMS/

http://www.any way anyday.com/cities/BCN/

необходимо написать похожие тексты, НО с 100% уникальностью! всего в списке 26 городов!

Заказ не маленький, и нужен ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ тексты, НЕ ТЯП-ЛЯП!

Оплата будет по факту проверки каждого текста на уникальность за весь список разом!

Сразу говорю - мне есть что терять в случае неоплаты в рейтинге, поэтому красть уникальные тексты никто не собирается + со временем тексты будут увеличены до 100позиций, так что заказ перспективный!

Повторю - мне нужны ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННО НАПИСАННЫЕ ТЕКСТЫ!

Плотность ключевых слов согласно примерам!

в заявке укажите стоимость за ВЕСЬ комплекс работ, а не за кол-во знаков! их никто считать не будет, нужны такие же объёмы визуальные и понятные для общества!

P.S. сотрудничество только с исполнителями с "хорошим" рейтингом!

начало сотрудничества - написать для примера 1-2 текста по городам мира. Если стиль нравится - сотрудничаем!

список городов в прикрепленном файле

P.S.S. - предложения скрыты! в личку не писать!